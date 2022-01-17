Тысячи орловских девятиклассников пройдут собеседование

Репетиционное испытание позволит проверить навыки устной речи у школьников.

В Орловской области девятиклассники примут участие в репетиционном итоговом собеседовании по русскому языку. Как уточнили в Региональном центре оценки качества образования, мероприятие пройдет 20 января. А уже 9 февраля 2022 года девятиклассникам предстоит пройти реальное итоговое собеседование. Зачет по нему является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации (аналог ЕГЭ для 9-х классов) и позволит проверить навыки устной речи у школьников.

«Сейчас, когда до этого важного дня осталось совсем немного, орловское учительство вместе со школьниками активно готовится к испытанию», — говорят в Региональном центре оценки качества образования. Ожидается, что в масштабной репетиции, как и в реальном испытании, примут участие около 7000 девятиклассников.

«Школьникам будут предложены четыре задания: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником, – рассказал руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов. – Испытание очень важно для ребят. Оно вырабатывает навыки общения с собеседником, умение четко формулировать мысль, учит быть уверенным в себе и не бояться встречного вопроса экзаменатора».

В Центре отмечают, что в последние два года из-за нового коронавируса собеседование проводилось в смешанном формате. Использовалась как очная форма, так и дистанционный формат общения между школьником и собеседником. Исключение не стали делать и в этом году, поскольку эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. Тем не менее, заверил директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев, в рамках репетиции будут отработаны все необходимые действия: работа технических средств, дистанционное общение собеседника с участником, оценивание экспертом ответов школьника.

ИА «Орелград»