В Орел на концерт в честь Высоцкого приедут из Курска и Воронежа

17.1.2022 | 11:00 Культура, Новости

Вечер памяти пройдет в преддверии дня рождения знаменитого артиста.

Концерт орловского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль» под названием «Как засмотрится мне нынче, как задышится…» пройдет в Орле 22 января. Площадкой для его проведения выбран универсальный читальный зал Орловской областной библиотеки имени Бунина. Как уточнили в этом учреждении, начало концерта намечено на 17 часов. Посетить его можно будет при наличии сертификата о вакцинации, справки или QR-кода. Пройти в зал поможет и отрицательный  тест методом ПЦР на COVID-19, проведенный в течение последних 72 часов до посещения.

«Концерт соберет членов клуба «Вертикаль», гостей из Орловской области, Железногорска, Курска, Воронежа, — пояснили в библиотеке имени Бунина. — В их исполнении прозвучат стихи, песни о войне, композиции из кинофильмов, сочиненные Владимиром Семеновичем в разные годы, а также песни, посвященные знаменитому автору. Зрителям будет представлена поэтическо-музыкальная композиция и театральная миниатюра по творчеству Высоцкого».

Кроме того, специально к этому мероприятию работники библиотеки  подготовили выставку литературы «Поющий нерв эпохи», посвященную жизни и творчеству Высоцкого. На ней будут представлены сборники  стихов, книги и воспоминания об артисте, записи его самых популярных песен, а также нотные сборники. Организаторы напомнили, что ежегодно в день рождения Высоцкого (25 января) по всей стране проходит день памяти поэта. На вечерах воспоминаний обычно звучат его песни и стихи. Орел, как и в предыдущие годы, присоединится к этой акции.

ИА «Орелград»

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