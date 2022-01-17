В орловских колониях возобновили свидания

Встречи заключенных с посетителями будут проходить по утвержденному графику.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России в исправительных колониях №№ 2 и 5, а также колониях-поселениях №№ 3 и 7 возобновлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий в соответствии с графиком. Кроме того, с 13 января 2022 года возобновлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий в исправительной колонии №6. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области. В то же время с 13 января введены режимно-ограничительные мероприятия в СИЗО-1 города Орла.

Что касается допуска посетителей, то он будет возможен исключительно при соблюдении ряда обязательных условий. Так, тем, кто прибывает на краткосрочные и длительные свидания, необходимо иметь при себе сертификат о завершенной вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, полученный с использованием Единого портала государственных услуг. Впрочем, это может быть и оригинал документа ПЦР-исследования, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции. Но такая справка должна быть получена не более, чем за 48 часов до посещения колонии.

Обязательным для посещения условием также является отсутствие клинических симптомов респираторного инфекционного заболевания на момент посещения. В УФСИН напоминают, что при проведении свиданий родственникам и осужденным необходимо соблюдать меры инфекционной безопасности, в частности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

«Сотрудниками учреждений будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела, — добавили в УФСИН. — Лица с повышенной температурой тела либо наличием иных признаков острого респираторного заболевания к свиданиям допускаться не будут. Просим родственников осужденных отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям».

ИА «Орелград»