В Северном районе Орла водитель иномарки врезался в бетонную опору

Мужчина получил телесные повреждения.

В субботу вечером водитель автомобиля «Рено Логан» врезался бетонную опору на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.15 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал по Московскому шоссе со стороны Бурова в направлении Михалицына. При повороте налево он врезался в «Рено Логан», который ехал навстречу.

В результате столкновения «Рено» врезался в бетонную опору. За рулем находился 52-летний мужчина. Он получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»