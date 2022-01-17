В Северном районе Орла водитель иномарки врезался в бетонную опору

17.1.2022 | 11:30 Новости, Происшествия

Мужчина получил телесные повреждения.

В субботу вечером водитель автомобиля «Рено Логан» врезался бетонную опору на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.15 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал по Московскому шоссе со стороны Бурова в направлении Михалицына. При повороте налево он врезался в «Рено Логан», который ехал навстречу.

В результате столкновения «Рено» врезался в бетонную опору. За рулем находился 52-летний мужчина. Он получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»

 

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