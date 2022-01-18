Арендатора земли под Орлом заставили заплатить 225 тысяч за сорняки

В такую сумму был оценен штраф за нарушение земельного законодательства.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Орловской области к административной ответственности привлечен арендатор земельного участка, заросшего сорняками, кустарником и деревьями. Нарушение было выявлено в ходе выездного обследования. Инспекторы задокументировали факт зарастания сорной растительностью участка категории земель сельскохозяйственного назначения. Он расположен на территории Становского сельского поселения Орловского района. Площадь зарастания составила 11,29 га.

«Согласно выписке из ЕГРН земельный участок на праве аренды принадлежит ООО «Элитбиопродукт», — сообщает ТУ Россельхознадзора. — По данному факту в отношении правообладателя земельного участка проведена внеплановая проверка, по результатам которой общество и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Им назначены административные наказания в виде штрафа в размере 225 тысячи рублей».

Кроме того, компании выдано предписание об устранении нарушений и введении участка в сельскохозяйственный оборот. Ранее управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщаело, что за три квартала предыдущего года на территории указанных регионов было проконтролировано 55 864 га земель сельскохозяйственного назначения и выявлено 647 нарушений земельного законодательства. По итогам проверок было составлено 492 административных протокола и наложено штрафов на общую сумму 9,033 миллиона рублей.

«Нарушения требований земельного законодательства РФ выявлены на площади 11 147 га, — следовало из информации ведомства. — Основная часть нарушений связана с неиспользованием земель в целях сельскохозяйственного производства. Всего установлено 11 023 га неиспользуемых земель».

ИА «Орелград»