Мэр Орла Юрий Парахин отдыхал пока город заваливало снегом

В транспортном коллапсе оказался виновен Трудовой кодекс РФ.

Во время новогодних праздников мэр Орла Юрий Парахин не смог контролировать работу орловских коммунальщиков, поскольку соблюдал режим нерабочих праздничных дней. Об этом стало известно изданию «Орловские новости» из ответа на запрос, который они направили в мэрию.

Журналисты обратили внимание на то, что в отличие от предыдущих градоначальников, а также глав соседних городов, Юрий Парахин не был замечен «в поле» во время ликвидации последствий снегопадов, которые обрушились на Орел сразу после Нового года.

Направив официальный запрос в мэрию, они получили информацию о том, что орловский мэр, как и большинство граждан, отдыхал в праздничные дни. При этом, чиновники сослались на Трудовой кодекс РФ и Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней», уточнив, что эти законодательные нормы распространяются в том числе и на главу муниципального образования «Город Орел».

ИА «Орелград»