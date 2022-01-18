Орловцы массово «вернулись» в налоговые инспекции

Количество личных посещений инспекций в 2021 году возросло.

В 2021 году жители Орловской области более 17 тысяч раз записались на прием в налоговые органы в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. В ведомстве подметили предсказуемую тенденцию – после 2020 года, когда в регионе вводился режим самоизоляции, и закрывались для посещений многие ведомства, в 2021-м граждане начали «возвращаться» к формату очного общения.

«В 2021 году более 195 тысяч граждан посетили налоговые инспекции Орловской области, что на 12 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, — рассказали в управлении ФНС. — При этом более 17 тысяч человек записались на прием заранее, с помощью специального интернет-сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Что касается структуры обращений, то наибольшей популярностью у налогоплательщиков в прошлом году пользовались услуги по приему деклараций 3-НДФЛ. По данному вопросу на прием за год в режиме онлайн записались 3560 орловцев. Кроме того, 2415 онлайн-записей касались вопросов подключению к «Личному кабинету налогоплательщика», 2420 — вопросов урегулирования задолженности, 1901 – приема и выдачи документов. Еще 1567 раз орловцы записывались ондайн для получения «устного информирования».

«Интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет пользователям возможность выбрать удобную дату и время для получения государственных услуг, — отметили в УФНС. — Особенно актуальным сервис стал в период пандемии, поскольку помог исключить образование очередей и минимизировать контакты в операционных залах».

ИА «Орелград»