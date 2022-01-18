Орловщина наторговала со странами СНГ на 215 миллионов долларов

Основным деловым партнером региона стала Республика Беларусь.

Внешнеторговый оборот Орловской области в январе-октябре 2021 года составил 650,8 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 42,4 процента. Такие данные приводит правительство региона. Доля экспорта составила за отчетный период времени 48 процентов, импорта – 52 процента. При этом экспорт вырос на 37,8 процента – до 314,4 миллиона долларов США. Импорт увеличился на 47,1 процента и составил 336,4 миллиона долларов.

Как отмечает правительство региона, рост стоимостных объемов экспорта обусловлен увеличением вывоза товаров в Казахстан, Азербайджан и Республику Беларусь. Последняя вообще стала в прошлом году главным деловым партнером орловского бизнеса. В число основных торговых партнеров региона по итогам отчетного периода также вошли Латвия, Германия, Китай, Украина, Казахстан, Италия и Турция.

«Товарооборот Орловской области со странами дальнего зарубежья увеличился на 49,4 процента и составил 435,6 миллиона долларов США, — следует из официальной информации. — Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья увеличился на 52,4 процента и составил 203 миллиона долларов. Импорт из стран дальнего зарубежья вырос на 46,8 процента – до 232,6 миллиона долларов США».

На экспорт регион отправляет в основном продовольственные товары и сырье (35,7 процента общего объема), машиностроительную продукцию (32,1) металлы и изделия из них (10,7), а также продукцию химической промышленности (5,4). Ведущие позиции в импорте Орловской области занимают машиностроительная продукция (38,6 процента), продукция химической промышленности (23,7), продовольственные товары и сырье (17,5), металлы и изделия из них (7,7).

ИА «Орелград»