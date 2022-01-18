Орловская «Спецавтобаза» вложит четыре миллионе в закупку спецтехники для уборки снега

Объявлен поиск подрядчиков для поставки комплектующих.

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» намерена вложить 4,1 млн рублей в закупку спецтехники для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Средства пойдут на закупку комплектующих для тракторов «Беларус МУ-320», которые используются для борьбы со снежными завалами. В настоящее время объявлен поиск подрядчик для поставки необходимых техсредств.

«В закупке – пять прицепных пескоразбрасывателей и два шнеко-роторных снегоочистителя. Последние предназначены для очистки проезжей части и тротуаров от свежевыпавшего снега высотой до 500 мм. Агрегат универсальный и по усмотрению может быть использован в других отраслях.

Всего на приобретение новой спецтехники может быть потрачено порядка 4,128 млн рублей. Результаты определения поставщиков станут известны в конце этого месяца, а поставка ожидается в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта», — рассказала пресс-служба городской администрации.

ИА «Орелград»