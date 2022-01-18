Орловская «Спецавтобаза» вложит четыре миллионе в закупку спецтехники для уборки снега

18.1.2022 | 17:00 Новости, Общество

Объявлен поиск подрядчиков для поставки комплектующих.

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» намерена вложить 4,1 млн рублей в закупку спецтехники для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Средства пойдут на закупку комплектующих для тракторов «Беларус МУ-320», которые используются для борьбы со снежными завалами. В настоящее время объявлен поиск подрядчик для поставки необходимых техсредств.

«В закупке – пять прицепных пескоразбрасывателей и два шнеко-роторных снегоочистителя. Последние предназначены для очистки проезжей части и тротуаров от свежевыпавшего снега высотой до 500 мм. Агрегат универсальный и по усмотрению может быть использован в других отраслях.

Всего на приобретение новой спецтехники может быть потрачено порядка 4,128 млн рублей. Результаты определения поставщиков станут известны в конце этого месяца, а поставка ожидается в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта», — рассказала пресс-служба городской администрации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования