Под Орлом на заводе Мираторг умер рабочий

18.1.2022 | 11:27 Новости, Происшествия

Проводится проверка.

Сегодня утром  умер рабочий из субподрядной строительной организации, работающей на территории завода компании «Мираторг» в селе Вожово Кромского района. Об этом сообщило издание «ОрелТаймс» со ссылкой на собственные источники.

В Следственном комитете «Орелграду» подтвердили эту информацию. Как оказалось, мужчина с утра жаловался на боли в сердце.

В настоящее время проводится проверка. Официальная причина смерти будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования