Под Орлом на заводе Мираторг умер рабочий

Проводится проверка.

Сегодня утром умер рабочий из субподрядной строительной организации, работающей на территории завода компании «Мираторг» в селе Вожово Кромского района. Об этом сообщило издание «ОрелТаймс» со ссылкой на собственные источники.

В Следственном комитете «Орелграду» подтвердили эту информацию. Как оказалось, мужчина с утра жаловался на боли в сердце.

В настоящее время проводится проверка. Официальная причина смерти будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы.

ИА «Орелград»