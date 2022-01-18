В Орле мужчина обворовал ветклинику, украв ключи у своей жены

18.1.2022 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Дело о необычной краже рассмотрел суд Советского района города Орла.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Советским районным судом в отношении местного жителя. Ранее не судимого орловца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ. Кражу он совершил в ночь с 5 на 6 октября 2021 года. По версии следствия, находясь по месту жительства, подсудимый решил тайно похитить денежные средства из кассы ветеринарного центра «Свой доктор».

Реализуя задуманное, гражданин сначала похитил из кармана одежды своей супруги ключи от входной двери ветеринарного центра. Дело в том, что она работала в этой клинике кассиром. Затем мужчина отправился по месту назначения, осмотрелся по сторонам и убедился в том, что за его действиями никто не наблюдает. Он без проблем открыл похищенным у жены ключом входную дверь и снял помещение с охранной сигнализации. Его целью был кассовый аппарат, из которого злоумышленник похитил 25 203 рубля. Затем вор покинул центр, закрыв входную дверь.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое поддержал в судебном заседании. Гособвинитель и хозяйка клиники не стали возражать против этого. Суд приговорил орловца к 300 часам обязательных работ. Однако отрабатывать их воришка не будет – ему зачли срок пребывания под стражей и освободили от назначенного наказания в виде обязательных работ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования