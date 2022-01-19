Экзаменационную кампанию на Орловщине проконтролирует Карлов

Руководитель депобразования возглавил экзаменационную комиссию.

Экзаменационная кампания 2022 года в Орловской области пройдет под председательством Алексея Карлова, члена правительства региона и руководителя департамента образования. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, Карлов назначен председателем государственной экзаменационной комиссии Орловской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году.

Это означает, что он будет главным куратором сдачи единого государственного экзамена одиннадцатиклассниками и ГИА-9, которую пройдут девятиклассники. Зампредом государственной экзаменационной комиссии стала Татьяна Патова, которая также возглавляет управление общего образования Орловской области. Отметим, что на эти должности их назначил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Как уже рассказывал «Орелград», в текущем году экзамены пройдут по единому расписанию. Досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля для выпускников прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций и выпускников текущего года, которые не смогут принять участие в ЕГЭ в основные сроки его проведения. Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по математике профильного и базового уровней — 2 и 3 июня соответственно.

«Выпускники для сдачи ЕГЭ по математике выбирают только один из двух уровней (базовый или профильный), — напоминают в Орловском региональном центре оценки качества образования. — ЕГЭ по истории и физике пройдет 6 июня, по обществознанию – 9 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 14 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в два дня: 16 и 17 июня. ЕГЭ по информатике и ИКТ, который с 2021 года выпускники сдают на компьютерах, также разделен на два дня: 20 и 21 июня».

Участники, пропустившие экзамены по уважительным причинам, смогут их сдать в резервные дни с 23 июня по 2 июля. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период, смогут в сентябре 2022 года сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня для получения аттестата.

ИА «Орелград»