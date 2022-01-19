Население Орловской области стремительно сокращается

Смертность уже в 2,7 раза превысила рождаемость.

Демографическая ситуация в январе-октябре 2021 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения. Число умерших в регионе граждан превысило число родившихся в 2,7 раза. Такие неутешительные данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области, который издают власти региона.

Сообщается, что число родившихся в январе-октябре 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года уменьшилось на 356 человек, или на 7,4 процента, и составило 4480 человек. «Количество умерших увеличилось на 1700 человек, или на 16,6 процента относительно аналогичного периода предыдущего года, и составило 11 902 человека», — следует из официальной информации.

За тот же период времени миграционная убыль населения составила 882 человека. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области на постоянное место жительства выбыло на 1998 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное – плюс 1116 человек — сальдо международной миграции.

ИА «Орелград»