Орловский градозащитник призвал к расправам над противниками QR-кодов

Тюрьмы, водометы и дубинки.

Орловский градоначальник Илья Кушелев призвал власти жестко расправляться над противниками QR-кодов, а «пропагандистов мракобесия» сажать в тюрьмы. Свою точку зрения он выразил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Кушелев, известный своей активной гражданской позицией по защите исторического наследия Орла, тяжело переболел коронавирусом в прошедшем году и теперь занимает радикальную позицию в вопросах борьбы с коронавирусом.

«Правительство просто обязано ввести тотально QR-коды. Это вопрос ответственности власти перед народом. А для несогласных — как в странах процветающей демократии — водомёты, дубинки и тюрьма. Это не шутка. Пропагандирующих мракобесие — сразу в тюрьму», — считает градозащитник.

Отметим, что ранее Илья Кушелев участвовал в акциях «Граждан Орла», которые являются радикальными противниками QR-кодов, считающих борьбу с коронавирусом предлогом для фашизации общества.

ИА «Орелград»