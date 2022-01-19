Орловский сенатор Круглый призвал к вакцинации подростков от коронавируса

Для этой цели разработана вакцина «Спутник М».

Сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый призвал к вакцинации подростков от COVID-19. Свою позицию он озвучил сегодня в прямом эфире на платформе «ЦУР Орловской области».

Врач-педиатр отметил, что дети стали часто заражаться штаммом «Омикрон», что говорит о его большей опасности для детей и подростков, по сравнению с предыдущими штаммами.

При этом, в России разработана вакцина «Спутник М», созданная специально для подростков. Она является аналогом «Спутника V», но в ней снижена доза антигена. Это обусловлена тем, что иммунная система молодого организма более активна, чем у взрослых.

Вакцина для подростков на данный момент проходит испытания. Но сенатор Круглый заранее уверен в ее эффективности. Отметим, что рядовые орловцы, отметившиеся в комментариях, не разделяют оптимизм Круглого:

«Сенатор! Ты же серьезный доктор! Зачем этот цирк???»,

«Это не цирк. Это геноцид»,

«Упор в новой волне ковидобесия будет на детей. Через детей будут действовать…»

ИА «Орелград»