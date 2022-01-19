Отчет об областной программе расселения «аварийки» исказили?

Стало известно, какие недостатки вскрыла КСП при проверке жилищной программы.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила исполнение региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Проверяемый период охватил весь 2020 год и 9 месяцев 2021 года. В результате были выявлены нарушения и недостатки. Так, КСП отмечает, что в представленном областным департаментом ЖКХ, ТЭК и энергосбережения отчете за 2020 год указана недостоверная информация о результатах исполнения регионального проекта. Уже сам по себе данный факт вызывает вопросы.

Нарушения были выявлены по результатам проверок исполнения программы в городах Орел и Ливны. В качестве примера приводится МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Сообщается, что при исполнении трех контрактов на общую сумму 12,386 миллиона рублей были фактически приняты и оплачены квартиры меньшей площади, чем предусмотрено условиями контрактов. Кроме того, этой же организацией информация об исполнении 11-ти контрактов не была направлена или была направлена с опозданием в соответствующий федеральный орган.

Из отчета КСП также следует, что в 2021 году по четырем закупкам на общую сумму 6,673 миллиона рублей управлением муниципального имущества администрации города Ливны была определена начальная максимальная цена контрактов методом сопоставимых рыночных цен. Для этого использовалась информация о рыночных ценах квартир без соответствующего расчета, а именно «в коммерческих предложениях не были указаны площади квартир и стоимость единицы одного квадратного метра площади». В КСП говорят, что подобные действия не соответствует пункту 3.13 «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», утвержденных приказом Минэкономразвития России.

ИА «Орелград»