Подпольный пункт приема лома нашли под Орлом

Нарушение требований законодательства вскрыла прокуратура.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению прокуратуры Глазуновского района к индивидуальному предпринимателю из Глазуновки. Надзорное ведомство просило привлечь бизнесмена к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ. Прокуратура в суде пояснила, что предприниматель осуществляет деятельность по заготовке и хранению для последующей реализации лома черного металла, но делает это без соответствующей лицензии. На момент проведения проверки на территории пункта приема хранился лом черного металла в объеме около 1 тонны

Ответчик в судебное заседание не явился, но прислал заявление. В нем он полностью признал вину в совершении административного правонарушения и просил назначить ему минимально возможное наказание. Суд рассмотрел дело без его участия. Он указал, что прием металлолома является лицензируемым видом деятельности. Ответственность за работу без лицензии действительно предусмотрена частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет 4-5 тысяч рублей с конфискацией металла или без таковой, для юридических лиц – 40-50 тысяч.

В ходе прокурорской проверки, которая прошла в ноябре 2021 года, было установлено, что ИП в Глазуновке принимает лом черного и цветного металла без лицензии. Прокурорскому работнику бизнесмен и сам пояснил, что лицензии у него нет. Обстоятельств, исключающих вину предпринимателя, судом установлено не было, срок давности привлечения к административной ответственности на день рассмотрения дела не истек. Однако суд на первый раз пожалел бизнесмена, назначив ему наказание в виде предупреждения. Впрочем, при повторном нарушении наказание наверняка будет более строгим.

ИА «Орелград»