Полсотни орловцев ошиблись при открытии бизнеса

19.1.2022 | 10:24 Новости, Экономика

Они неправильно заполнили документы при уведомлении надзорного органа.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о результатах действия механизма уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Сообщается, что всего с начала его действия в регионе было  зарегистрировано 3220 таких уведомления. Подавали их как организации, так и индивидуальные предприниматели. При этом 682 уведомления поступило через МФЦ, а 131 — через портал государственных услуг. В 2021 году было зарегистрировано 168 уведомлений, 153 из которых поступили от индивидуальных предпринимателей.

Орловцы уведомили надзорное ведомство об открытии на территории региона 198 объектов по 522 видам экономической деятельности. В их числе  160 предприятий торговли и общепита, 10 салонов красоты и парикмахерских, 13 предприятий по производству пищевых продуктов, два туристических агентства, восемь гостиниц и три предприятия по производству и ремонту одежды, а также две организации физкультурно-оздоровительной деятельности.

При этом в ведомстве отмечают, что 52 заявителям было отказано в регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности. Причиной отказа стало заполнение документов с нарушениями установленных правил. Например, предприниматели «забывали» указывать  сведения о местах фактического осуществления своей деятельности. Некоторые перепутали коды предпринимательской деятельности, о начале осуществления которой присылали уведомление. Впрочем, после исправления замечаний 17 заявителей все-таки были зарегистрированы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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