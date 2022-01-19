Полсотни орловцев ошиблись при открытии бизнеса

Они неправильно заполнили документы при уведомлении надзорного органа.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о результатах действия механизма уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Сообщается, что всего с начала его действия в регионе было зарегистрировано 3220 таких уведомления. Подавали их как организации, так и индивидуальные предприниматели. При этом 682 уведомления поступило через МФЦ, а 131 — через портал государственных услуг. В 2021 году было зарегистрировано 168 уведомлений, 153 из которых поступили от индивидуальных предпринимателей.

Орловцы уведомили надзорное ведомство об открытии на территории региона 198 объектов по 522 видам экономической деятельности. В их числе 160 предприятий торговли и общепита, 10 салонов красоты и парикмахерских, 13 предприятий по производству пищевых продуктов, два туристических агентства, восемь гостиниц и три предприятия по производству и ремонту одежды, а также две организации физкультурно-оздоровительной деятельности.

При этом в ведомстве отмечают, что 52 заявителям было отказано в регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности. Причиной отказа стало заполнение документов с нарушениями установленных правил. Например, предприниматели «забывали» указывать сведения о местах фактического осуществления своей деятельности. Некоторые перепутали коды предпринимательской деятельности, о начале осуществления которой присылали уведомление. Впрочем, после исправления замечаний 17 заявителей все-таки были зарегистрированы.

ИА «Орелград»