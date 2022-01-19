Программу расселения аварийного жилья не исполнили в Орле?

Результаты проверки адресной программы обнародовала Контрольно-счетная палата.

В Орловской области региональная Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки целевого и эффективного расходования средств, выделенных на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а его основным мероприятием является переселение граждан из аварийных домов.

Сообщается, что департаментом ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области в 2020 году были освоены 268,755 миллиона рублей, или 93,6 процента от запланированных ассигнований. За 9 месяцев 2021 года было освоено 146,107 миллиона рублей, что составляло всего лишь 44,1 процента от бюджетных ассигнований на минувший год. Мероприятия областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы» за период с 2019 года по 1 октября 2021 года фактически исполнены на общую сумму 435,658 миллиона рублей, или на 60 процентов от планируемого объема (725,887 миллиона рублей). Предусмотренные программой мероприятия по переселению из аварийного жилого фонда не исполнены администрацией города Орла, отмечают в КСП.

«В целом в 2020 году запланированные региональным проектом целевые показатели (индикаторы) выполнены, — говорят при этом в областной счетной палате. — По состоянию на 31 декабря 2020 года расселено 7120 кв.м. аварийного жилого фонда (117,5 процента от утвержденного показателя региональным проектом) и проживающих в нем 490 человек (144 процента от утвержденного региональным проектом показателя)».

Вместе с тем, следует из отчета КСП, аудиторы вскрыли риски неисполнения целевых показателей основного мероприятия регионального проекта по этапу 2021 года. Так, по состоянию на 1 октября 2021 года было расселено 9984,2 квадратных метров аварийного жилого фонда, или 70,6 процента от утвержденного показателя на 31 декабря 2021 года региональным проектом. Расселено было 674 жителя, или 86,4 процента от плана.

ИА «Орелград»