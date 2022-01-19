Сергей Кутенев: Тариф на капитальный ремонт необходимо снижать

Взнос на капитальный ремонт в Орловской области не повышался на протяжении 6 лет, оставаясь самым низким в ЦФО.

18 января 2022 года состоялось пятое заседание комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов, на котором было обсуждено 11 вопросов, касающихся каждого жителя нашего региона.

Одним из актуальных был рассмотрен вопрос об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области на 2022 год.

С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Орловской области установлен в размере 9,49 руб./ м²

Взнос на капитальный ремонт в Орловской области не повышался на протяжении 6 лет, в 2021 году размер взноса составил 6,86 руб./ м², оставаясь самым низким в ЦФО, несмотря на инфляционные процессы.

Докладывал по данному вопросу Шайкин Григорий Николаевич — руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Сергей Кутенев, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов отметил: — “5 лет не повышали тариф, а теперь такой резкий скачок — сразу на 38%. Зачем нужно было делать такое резкое повышение тарифа? Неужели все эти годы экономический блок так плохо работал, что мысли повышать тариф постепенно на протяжении этих лет не возникало. Строительные материалы эти годы также росли. Так резко повышать тариф в таком размере нельзя. Необходимо проработать вопрос поэтапного увеличения тарифа и пересмотреть принятое постановление.”

В части развития промышленного комплекса на Орловщине стал проект закона Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

«На сегодняшний день в региональном законе отсутствует ежегодность мер поддержки. Мы предложили внести поправку, чтобы меры предоставлялись ежегодно с целью развития промышленной политики. Должен существовать региональный проект развития промышленности по формату схожий с национальными и федеральными проектами. Одной из серьезных проблем состоит в том, что промышленные предприятия имеют устаревшие фонды и не подходят под многие федеральные проекты развития промышленности. Региональный проекты развития промышленности позволят улучшить промышленность и экономику области», — рассказывает Сергей Кутенев, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов.

На комитете были рассмотрены, в том числе, вопросы: о тарифах на перевозку пассажиров легковым такси на территории Орловской области, о проблемах реализации мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области и др.

ИА «Орелград»