Стали известны самые распространенные имена у орловских новорожденных

А также — самые редкие и необычные.

Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, рассказал о самых популярных и самых необычных именах, которые в прошедшем году давали своим детям орловские родители. Информацией он поделился на своей странице в социальной сети «В контакте».

Среди мальчиков, как и прежде, было много Иванов и Дмитриев. Но также популярностью пользовались имена Егор и Артем.

Многих девочек называли Аннами и Мариями. Также орловцам пришлось по душе имя София.

Как и в прошлые годы, многим детям достались необычные имена. Например, Луна-Миэль, Тесса, Савина, Неона – у девочек и Патрикей, Леон, Эдмон, Авель — у мальчиков.

ИА «Орелград»