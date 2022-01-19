В Орле электричество будут добывать из мусора и деревьев

В регионе стартовал отбор проектов использования возобновляемых источников энергии.

Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области издал извещение о проведении отбора проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Проектом должна предполагаться продажа электрической энергии (мощности) на розничных рынках. Соответствующие изменения будут внесены в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Орловской области.

Отбор проектов продлится по 31 марта 2022 года. По условиям участники подают заявки и прилагаемые к ним документы в запечатанных конвертах, не позволяющих просматривать содержание до вскрытия. Каждый участник вправе подать только одну заявку. Отметим, что в соответствии с законом организатор не должен заранее «держать в уме» конкретный проект. Требования к соискателям в конкурсной документации прописаны довольно детализировано.

Так, предельный годовой объем производства электрической энергии, доступный к конкурсному отбору, установлен в объеме 12 649,3 МВт*ч. Также установлены предельные максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, произведенную на квалифицированных генерирующих объектах. Примечательно, что тарифы на три ближайших года установлены отдельно для генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии ветра, потоков воды, энергии солнца, биогаза и газа, выделяемого отходами производства и потребления на свалках, а также на основе использования биомассы, включая специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья.

Предусмотрено и использование генерирующих объектов, функционирующих на основе прочих возобновляемых источников энергии. Также установлены целевые показатели локализации генерирующего оборудования. В заявке соискатели должны указать плановую дату ввода генерирующего объекта в эксплуатацию, плановый объем установленной мощности генерирующего объекта и годовой объем производства электрической энергии, вид генерирующего объекта, муниципальное образование, в котором планируется реализация проекта, плановый срок возврата инвестиционного капитала и другое.

ИА «Орелград»