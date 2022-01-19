В орловском микрорайоне Зареченский открыли каток

19.1.2022 | 16:58 Новости, Общество

Из-за перепадов температуры заливка проходила в несколько этапов.

В Орле появился еще один каток. Он был открыт в микрорайоне Зареченский.

Нестабильные погодные условия усложнили открытие объекта. Из-за перепадов температуры каток заливали в несколько этапов. Сначала нужно было расчистить корт от снега, затем были проведены первичные и повторные заливки. Несмотря на сложности, управляющая компания «Орелжилэксплуатация» планирует завершить работы уже сегодня.

Поскольку обильные снегопады могут помешать желающим совершенствовать свои навыки катания на льду, «Орелжилэксплуатация» увеличила как количество снегоуборочной техники, так и интенсивность уборок.

В общей сложности над очисткой микрорайонов «Болховский», «Зареченский», «Северный», «Железнодорожный» и «Советский» работает 19 единиц снегоуборочной техники. Параллельно со специализированным автотранспортом строительные альпинисты очищают кровель от наледи, снега и сосуле.

Приоритетными объектами являются школы, детские сады, пешеходные переходы, автобусные остановки и людные тротуары.

ИА «Орелград»

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