На Орловщине многодетную семью в морозы оставили без тепла

Решить проблему семье помог региональный детский омбудсмен.

О поистине вопиющем случае сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского. За помощью к нему обратилась многодетная семья, квартира которой в самые холода осталась без тепла. Причем причина оказалась пустяковой – у установленного в квартире газового счетчика закончился интервал использования. Как пояснили в аппарате правозащитника, женщина дважды обращалась в свою управляющую компанию с письменными заявлениями о замене газового счетчика, но в ответ ее кормили «завтраками».

«Весь период начисления платы производились по нормативу, и у семьи возникла большая задолженность по поставке газа в квартиру, — сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Орловской области. — За этим последовало его отключение, в связи с чем семья с тремя малолетними детьми осталась без тепла в холодное время года».

К решению проблемы помимо правозащитника подключилась прокуратура Орловской области. Сообщается, что были предприняты все необходимые меры по защите прав многодетной семьи. Только благодаря этому вмешательству в преддверии Нового года тепло вернулось в квартиру многодетной семьи.

ИА «Орелград»