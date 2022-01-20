Неэффективное использование орловской муниципальной земли обернулось уголовным делом

20.1.2022 | 17:27 Закон и порядок, Новости

Снова выявлены нарушения прав орловских льготников.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Советского района, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшей нарушение прав многодетных семей и иных льготников.

«Установлено, что в г. Орле на учете состоит более 900 граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, среди которых 765 – многодетные семьи, 16 детей-инвалидов и другие.

Должностными лицами администрации г. Орла не принимаются надлежащие меры по эффективному использованию муниципальной земли и реализации полномочий по предоставлению льготной категории граждан земельных участков», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По информации «Орелграда», в настоящее время уголовное дело возбуждено по факту выявленных нарушений и конкретных фигурантов в деле пока нет.

 

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования