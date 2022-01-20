Неэффективное использование орловской муниципальной земли обернулось уголовным делом

Снова выявлены нарушения прав орловских льготников.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Советского района, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшей нарушение прав многодетных семей и иных льготников.

«Установлено, что в г. Орле на учете состоит более 900 граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, среди которых 765 – многодетные семьи, 16 детей-инвалидов и другие.

Должностными лицами администрации г. Орла не принимаются надлежащие меры по эффективному использованию муниципальной земли и реализации полномочий по предоставлению льготной категории граждан земельных участков», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По информации «Орелграда», в настоящее время уголовное дело возбуждено по факту выявленных нарушений и конкретных фигурантов в деле пока нет.

ИА «Орелград»