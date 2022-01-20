Тест-драйв меблированных шоу-румов в Орле

20.1.2022 | 15:01 Новости, Новости компаний, Строительство, Фоторепортаж

Упор сделан на атмосферу домашнего уюта и повышенное внимание к мелким деталям интерьера.

Строительный холдинг «Орелстрой» открыл шоу-рум в микрорайоне Зареченский и продемонстрировал представителям орловских СМИ две демонстрационные квартиры с отделкой класса «Комфорт +».

Демонстрационный вариант меблировки и отделки позволяет лучше прочувствовать достоинства квартиры.

Шоу-рум представляет собой полностью готовый для проживания вариант квартиры с мебелью, отделкой и техникой. Посетив его, потенциальные покупатели могут оценить планировочные решения в объектах класса «комфорт».

Подобные объекты отлично подходят для презентации квартир, когда покупатель хочет приобрести жилье на этапе строительства дома. Сама квартира еще не существует, поэтому ее невозможно посетить и посмотреть. В отличие от рекламных буклетов и роликов, шоу-рум дает реальное представление о том, как будет выглядеть жилье после окончания строительства. Демонстрационный вариант дает возможность прочувствовать себя внутри квартиры и оценить ее достоинства.

В квартирах, показанных журналистам, упор сделан на атмосферу домашнего уюта и повышенное внимание к мелким деталям интерьера. В результате создавалось впечатление, что находишься в уже обжитой квартире, где живет семья. Это стало возможным благодаря детальному изучению мнений и ожиданий покупателей.

Отметим, что в новом году «Орелстрой» планирует запустить сразу несколько проектов в микрорайонах Болховский и Зареченский, а также продолжить строительство ЖК Цитрус на улицах Прожекторной и Черепичная.

ИА «Орелград»

 

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