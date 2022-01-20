Орловчанка «разобралась» с таксистом при помощи куска асфальта

За содеянное жительница Болхова отправлена в колонию.

Довольно необычное уголовное дело рассмотрел в декабре 2021 года Болховский районный суд. Местная жительница, ранее судимая за кражу, была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Примечательны обстоятельства случившегося. Отметим, что в судебном заседании женщина виновной себя сначала не признала.

Она рассказала, что в тот поздний вечер вызвала по телефону такси. Машина прибыла оперативно, водитель довез даму до указанного ею адреса. Она ему пообещала заплатить за поездку 500 рублей. Добравшись до места назначения, пассажирка попросила таксиста подождать ее, а сама сходила домой. Вернувшись через 10 минут, она заявила таксисту, что платить не будет, так как у нее нет денег. Со слов женщины, таксист якобы пригрозил ей, сказав что-то типа: «Ты пожалеешь».

Это возмутило ее до такой степени, что она схватила лежавший под ногами кусок асфальта и швырнула его в машину. Камень попал в кузов, оставив вмятину. Эксперт позднее оценил причиненный ущерб в 26 тысяч рублей. Интересно, что после допроса потерпевшего и свидетелей, подсудимая изменила свою позицию и свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Но от наказания ее это не спасло. Суд приговорил болховчанку к лишению свободы на срок 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»