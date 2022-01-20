Орловщина оказалась в лидерах по преждевременной смертности

Эксперты от медицины составили необычный трагический рейтинг.

Медики оценили влияние пандемии на увеличение преждевременной смертности в Черноземье. Об этом сообщает федеральное издание «Коммерсант». По его данным, рейтинг был составлен специалистами ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» (ЦЭККМП) Минздрава РФ. Они проанализировали показатель ПГЖ (потерянные годы жизни) за 2020 год. Впервые в этот рейтинг среди причин смерти был включен коронавирус.

«Липецкая и Орловская области попали в десятку регионов РФ с наиболее высоким ПГЖ — 6,81 и 6,76 соответственно, — пишет «Коммерсант». — В Курской области показатель превышает 6,5. В Воронежской и Тамбовской областях ПГЖ граждан составил немногим больше шести лет. Единственным регионом Черноземья, где показатель оказался ниже, стала Белгородская область — 5,7. В макрорегионе ПГЖ в сравнении с 2019 годом вырос в 1,4-1,7 раза».

Проще говоря, жители Орловской области сейчас живут на 6,76 меньше, чем могли бы. Авторы рейтинга констатируют, что пандемия новой коронавирусной инфекции осложнила ситуацию с лечением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Средний показатель по стране составляет 6,06 года. Кстати, в национальном рейтинге Орловская область по показателю ПГЖ занимает десятую строчку. Эксперты отмечают, что ПГЖ в регионе вырос значительно, 1,6 раза, — с 4,2 в 2019 году до 6,76 в 2020-м. До этого пик приходился на 2015 год, когда показатель ПГЖ на Орловщине составлял 6,42.

«Это единственный регион Черноземья, где смертность от коронавируса оказалась выше общероссийской — 0,492 против 0,364, — пишет федеральное издание. — Больше показатели и по остальным параметрам: у болезней системы кровообращения — 2,66; у новообразований — 0,9; у внешних причин — 1,02; у болезней органов пищеварения — 0,605».

ИА «Орелград»