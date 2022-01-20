Подрядчика для ремонта Тургеневского моста ищут в Орле

20.1.2022 | 9:00 Новости, Строительство

За работу мэрия готова заплатить десятки миллионов казенных рублей.

Фото orel-transport.ru

Власти города Орла объявили тендер на проведение работ по ремонту моста «Тургеневский» через реку Орлик. Начальная максимальная цена контракта составляет 28,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. В роли заказчика от лица мэрии выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».  Итоги конкурса будут подведены в конце января. К подрядчику предъявлен ряд строгих требований по  организации и выполнению работ по ремонту мостового сооружения.

В документации подчеркнуто, что персонал подрядчика должен иметь профессиональную подготовку, в том числе и по безопасности труда, соответствующую характеру выполнения работ. Зону выполнения работ необходимо будет оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями. Ее запрещено использовать для складирования материалов и отстоя техники. Также запрещено использовать водоохранную зону Орлика для стоянки техники и заправки ее ГСМ. Подрядчик обязан обеспечить установку знаков, обозначающих зону выполнения работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период выполнения работ.

Все используемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации подтверждающие безопасность продукции, и технические паспорта. В период проведения ремонтных работ, в том числе покраски моста, именно подрядчик несет ответственность за обеспечение бесперебойного движения транспорта и пешеходов по мосту. При необходимости он должен проинформировать администрацию города Орла «о необходимости издания постановления о временном отключении электроэнергии, ограничении движения транспортных средств».

ИА «Орелград»

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