Подрядчика для ремонта Тургеневского моста ищут в Орле

За работу мэрия готова заплатить десятки миллионов казенных рублей.

Власти города Орла объявили тендер на проведение работ по ремонту моста «Тургеневский» через реку Орлик. Начальная максимальная цена контракта составляет 28,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. В роли заказчика от лица мэрии выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Итоги конкурса будут подведены в конце января. К подрядчику предъявлен ряд строгих требований по организации и выполнению работ по ремонту мостового сооружения.

В документации подчеркнуто, что персонал подрядчика должен иметь профессиональную подготовку, в том числе и по безопасности труда, соответствующую характеру выполнения работ. Зону выполнения работ необходимо будет оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями. Ее запрещено использовать для складирования материалов и отстоя техники. Также запрещено использовать водоохранную зону Орлика для стоянки техники и заправки ее ГСМ. Подрядчик обязан обеспечить установку знаков, обозначающих зону выполнения работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период выполнения работ.

Все используемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации подтверждающие безопасность продукции, и технические паспорта. В период проведения ремонтных работ, в том числе покраски моста, именно подрядчик несет ответственность за обеспечение бесперебойного движения транспорта и пешеходов по мосту. При необходимости он должен проинформировать администрацию города Орла «о необходимости издания постановления о временном отключении электроэнергии, ограничении движения транспортных средств».

ИА «Орелград»