Ремонт орловских дворов обошелся казне в 1,4 миллиарда рублей

В регионе оценили реализацию проекта по благоустройству территорий.

Проверку целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», провела региональная Контрольно-счетная палата. Ее данные позволяют оценить масштабы и степень реализации проекта. Общий объем средств, предусмотренных на программу в проверенном периоде, составил 1,404 миллиарда рублей, в том числе за 2020 год – 668,624 миллиона рублей, за 2021 год – 735,638 миллиона.

«В целом в 2020 году запланированные государственной программой Орловской области целевые показатели (индикаторы) выполнены, — сообщает КСП. — Был проведен ремонт 175 дворовых и 35 общественных территорий, что превысило плановый показатель (не менее 60 дворовых и 29 общественных территорий) по дворовым территориям на 191 процент, по общественным — на 20,7 процента».

Кроме того, в 2020 году в рамках реализации основного мероприятия «Отбор лучших реализованных проектов по благоустройству общественных территорий» в Орловской области было отобрано и направлено в Минстрой России для участия в конкурсе четыре проекта. Плановый показатель составлял два проекта. В 2021 году было запланировано благоустройство 60 дворовых и 33 общественных территории. А контракты были заключены на благоустройство 145 дворовых и 41 общественной территории. По состоянию на 1 октября 2021 года, то есть на момент окончания аудиторской проверки, работы были завершены на 136 дворовых территориях (94 процента) и 37 общественных территориях (90 процентов) и продолжались на девяти дворовых и четырех общественных территориях.

ИА «Орелград»