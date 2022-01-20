Рыбу под Орлом накормили «таинственной смесью»

Очередные нарушения на орловских прудах обнаружил Россельхознадзор.

В Орловской области продолжают наказывать «хозяев» водоемов, которые разводят и содержат рыбу с нарушением установленных ветеринарных правил. Как уже рассказывал «Орелград», череда проверок прокатилась по региону в конце прошлого года. Нарушения были выявлены практически на всех прудах, которые посетили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Очередные нарушения были выявлены на прудах Хотынецкого и Дмитровского районов.

В ведомстве уточнили, что внеплановые проверки были проведены в отношении двух обществ с ограниченной ответственностью и трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся содержанием и разведением рыбы. Законом четко регламентируются правила содержания рыбы и «иных водных животных» в искусственно созданной среде обитания. В ходе проведенных проверок было установлено, что у «хозяев» прудов не оказалось документов на кормосмесь, которой кормят карповых. Такие документы должны подтверждать безопасность кормосмеси для здоровья рыбы и ее соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

«Рыба не учтена и не идентифицирована в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, — перечисляют другие выявленные нарушения в ТУ Россельхознадзора. — На необособленных участках два раз в год не проводится осмотр с проведением лабораторных ихтиопатологических исследований рыб в аккредитованных лабораториях (испытательных центрах)».

Кроме того, по правилам пруды подлежат дезинфекции «путем внесения в воду дезинфицирующих средств согласно инструкциям по их применению». Но в Хотынецком и Дмитровском районах заводчики рыбы себя этим не утруждали. По результатам проверок все юридические лица и индивидуальные предприниматели были привлечены к административной ответственности. Также им выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»