Снижение смертности от самоубийств профинансируют на Орловщине

Необычный целевой индикатор предусмотрен региональной программой.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило региональную программу развития здравоохранения. Одна из ее подпрограмм предусматривает профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также развитие первичной медико-санитарной помощи. Ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Общий объем финансирования определен в размере 3,847 миллиарда рублей. Непосредственно в 2022 году на реализацию данной подпрограммы планируется направить 796,256 миллиона рублей.

Областные власти поставили десятки целей. Одних только целевых индикаторов подпрограмма насчитывает 40. Некоторые из них обращают на себя особое внимание. Например, реализация программы должна обеспечить снижение уровня смертности от самоубийств. К 2025 году он должен сократиться до показателя 10 случаев на каждые 100 тысяч жителей региона. Также запланирован охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей. К 2025 году он должен составить 85 процентов от общего количества детей, подлежащих профосмотрам.

Программой предусмотрена и стабилизация показателя распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.) на уровне 6,6 процента от общей численности населения. Предполагается увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях заболевания до 61,3 процента и увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 75,8 процента к 2025 году.

Кроме того, запланировано снижение заболеваемости орловцев дифтерией (менее 1 случая на 100 тысяч жителей), корью (менее 1 случая на 1 миллион жителей), краснухой, эпидемическим паротитом и вирусным гепатитом В (менее 1 случая на 100 тысяч жителей). Запланировано и увеличение доли профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, до 90 процентов к 2025 году.

ИА «Орелград»