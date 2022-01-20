В Орле две иномарки столкнулись и сбили пешехода

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

На улице Ливенская столкнулись две иномарки и сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера вечером 47-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» ехал по Ливенской со стороны улицы Молдавская в направлении улицы Ростовская. В 16.05 в районе дома № 68 по улице Ливенской он врезался в автомобиль «Ниссан Х-Трейл», который ехал впереди в попутном направлении.

Из-за столкновения «Ниссан» наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»