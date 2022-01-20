«Wildberries» предлагает орловскую бытовую химию

Объем продаж увеличился примерно на 150%

Компания «БОСТЕХ» в сентябре 2020 года при поддержке Корпорации развития Орловской области стала резидентом ТОСЭР «Мценск». В этом году компания начала производство и реализацию технических устройств для шахт и рудников по газу и пыли. Объем поставленной продукции орловского инвестора в 2021 году составил около 80 миллионов рублей.

Как отметил Олег Багров, руководитель компании «БОСТЕХ», предприятие уже в конце прошлого года приступило к выполнению производственной программы 2022 года. Объем продаж при этом увеличился примерно на 150 процентов.

«В планах у нас поддержание и развитие параллельно открытой компании «БИОТЕХ», которая производит бытовую и промышленную химию, дерматологические средства индивидуальной защиты. Объем продаж и география поставок бытовой химии, в частности, средств для мытья посуды, ароматизированного жидкого мыла и т.д. уже сейчас показывают необходимость привлечения дополнительных инвестиций: на закупку транспорта, строительство дополнительных складских помещений. Продукция у нас экологичная и качественная. Мы ее начали уже продвигать через популярный интернет-магазин «Wildberries»-, поделился Олег Багров.

Получить больше информации о продукции «БИОТЕХ» можно по ссылке.