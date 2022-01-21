Малый бизнес в Орле признали микробизнесом

Аудиторы оценили эффективность поддержки малого предпринимательства.

Информацию о результатах аудита эффективности расходования средств в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обнародовала Контрольно-счетная палата Орловской области. Согласно приведенным данным, в состав этого нацпроекта до 2021 года входило пять федеральных проектов, и Орловщина принимала участие в реализации каждого из них. Правда, с 2021 года региональных проектов осталось только три.

В 2020 году в регионе на поддержку малого бизнеса по федеральным проектам было потрачено 271,025 миллиона рублей. Наибольший объем средств – 151,9 миллиона, был выделен на проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». Бюджетные деньги сначала «влили» в региональный Фонд микрофинансирования, а тот предоставил 531 микрозайм так называемым субъектам МСП (малого и среднего предпринимательства). На 2021 год в областном бюджете на финансирование мероприятий трех региональных проектов было заложено финансирование на сумму 117,117 миллиона рублей.

«Большинство субъектов МСП в Орловской области – это микробизнес (96,1 процента от числа всех МСП) , а основная отрасль – торговля, они способны лишь опосредованно повлиять на достижение национальных целей в части экономического роста, технологического развития (это касается, главным образом, средних предприятий, которые составляют в Орловской области 0,3 процента от всей сферы МСП)», — говорится в отчете КСП.

Отметим, что согласно данным ресурса «Единый реестр субъектом малого и среднего предпринимательства», размещенного на официальном сайте ФНС России, по состоянию на 10 октября 2018 года численность занятых в сфере МСП (с учетом индивидуальных предпринимателей) составляла 26 738 человек. А по состоянию на 10 октября 2020 года она снизилась на 869 человек — до 25 869 человек. Кроме того, по сведениям ФНС России, по состоянию на 30 сентября 2021 в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) было зарегистрировано 11 681 человек.

ИА «Орелград»