Почти 700 родителей наказала полиция в Орле

Взрослые были наказаны за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В 2021 году в городе Орле за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности было привлечено 685 родителей. Также было возбуждено четыре уголовных дела по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Одно уголовное дело было возбуждено за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления по ст.150 УК РФ, еще два — за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции по ст.151.1 УК РФ. Такие данные привели в региональном управлении МВД.

«Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что во взаимодействии с другими «субъектами профилактики» полицией в минувшем году в Орле проводилась предупредительно-профилактическая работа среди несовершеннолетних. Всего на учете в ПДН за совершение административных правонарушений и общественно-опасных деяний состоит 165 подростков. Что касается преступлений, то в прошлом году в их совершении приняло участие 35 подростков. Наибольшее количество преступлений было связано с хищением чужого имущества – 10 краж и 7 грабежей. В двух случаях подростки попались на незаконном обороте наркотических средств, еще в двух случаях – на умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

«Безусловно, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного, антиобщественного поведения, не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей, — считают в УМВД. — Сотрудники полиции осуществляют профилактическую работу со 175 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей».

ИА «Орелград»