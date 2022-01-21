Под Орлом на ликвидацию последствий ЧС заложили 1200 рублей

Власти Болховского района определились с финансовым планом на три года вперед.

Постановление об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования «Болховский район» на 2022-2024 годы издала администрация этого муниципального образования. План был представлен в районный Совет народных депутатов одновременно с проектом бюджета. Документы во многом дублируют друг друга. Согласно плану расходы Болховского района на 2022 год предусмотрены в сумме 383,96 миллиона рублей. Часть этих средств, а именно 36,2 миллиона рублей, планируется потратить на общегосударственные вопросы.

Например, по разделу «Национальная оборона» расходы местного бюджета в 2022 году составят 730,1 тысячи рублей, в 2023 году – 754,3 тысячи, в 2024 году – 780,6 тысячи рублей. Эти средства будут направлены на «осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты». Также запланированы траты по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Их с полным правом можно назвать скромными, так как на 2022-2024 годы они определены в сумме 52,4 тысячи рублей.

Из них 31,2 тысячи рублей местные чиновники обещают направить на реализацию муниципальной программы совершенствования системы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью. На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запланирована «астрономическая» сумма в 1200 рублей. Еще 20 тысяч рублей местные власти готовы вложить в реализацию муниципальной программы «Развитие системы безопасности в Болховском районе на 2021-2023 годы».

ИА «Орелград»