Шувалов сообщил об увольнении родственников экс-главврача орловской детской поликлиники №1

Муж, сын, невестка и сноха.

Глава орловского депздрава Станислав Шувалов прокомментировал информацию активистки Елены Шураевой о развале рабочего коллектива детской поликлиники № 1. По его словам, ряд увольнений связан с уходом из поликлиники родственников бывшего главврача.

«Действительно, ряд увольнений прошел. Он связан с тем, что уволились родственники предыдущего главного врача. Одновременно происходит набор новых специалистов – и сегодня, и в понедельник будут дополнительные собеседования. С сотрудниками, которые по-прежнему хотят уйти, мы будем работать, чтобы понять истинные причины увольнения. Сделаем все, чтобы костяк учреждения был максимально сохранен и продолжим привлекать новых специалистов», – цитирует Шувалова «Орловское информбюро».

Елена Шураева, в свою очередь, эмоционально отреагировала на слова главы депздрава:

«Совсем с дуба рухнули? 12 врачей все родственники??? Муж совмещал психиатром и невестка врачом лаборантом. Сын айтишник был. Сноха санитарка. И не стыдно такое говорить??? А то, что она родственников привлекла работать на благо наших детей на фоне дефицита кадров — это здорово. Не в Москву, не начмедом или главбухом, а врачи и санитарка».

ИА «Орелград»