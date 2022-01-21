В 2021 году «Ростелеком» обеспечил мобильной связью 18 малых населенных пунктов Орловской области

Основная задача программы УЦН 2.0 – обеспечить качественной связью отдаленные территории.

В минувшем году «Ростелеком» построил базовые станции (БС) в 18 населенных пунктах Орловской области. Голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет стали доступны жителям Дмитровского, Новосильского, Покровского, Ливенского, Кромского, Болховского и Залегощенского районов. Строительство новых вышек велось в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Для подключения БС используются волоконно-оптические сети, гарантирующие бесперебойный сигнал.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Основная задача программы УЦН 2.0 – обеспечить качественной связью отдаленные территории. Первые 18 вышек мы запустили в тестовую эксплуатацию с сентября по декабрь прошлого года. «Ростелеком» как ведущий цифровой провайдер гарантирует передачу данных со скоростью до 50 Мбит/с в радиусе одного километра от базовой станции. В этом году строительство БС продолжится».

Сергей Баранов, глава администрации Ретяжского сельского поселения Кромского района Орловской области:

«Интернет сейчас стал такой же необходимостью, как и электричество. Он помогает в работе, учебе, быту, обеспечивает досуг, значительно экономит время. Онлайн можно оплатить коммунальные услуги, записаться к врачу, подать документы в налоговую и многое другое. Отрадно, что село Семенково в Ретяжском сельском поселении получило качественную связь одним из первых. Это существенное повышение качества жизни».

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Документ дал старт второму этапу проекта устранения цифрового неравенства — УЦН 2.0. На этом этапе национальный провайдер цифровых услуг сфокусируется на строительстве сетей мобильной связи в сельской местности. К 2030 году мобильная связь должна появиться более чем в 24 000 малых населенных пунктах страны.

Подробности о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.