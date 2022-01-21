В орловской школе провели урок по кибератакам

Ученикам рассказали о существующих киберугрозах.

Необычный «урок цифры» прошел в Лавровской школе Орловского района. Подробности сообщила местная администрация. Сообщается, что урок прошел под названием «Исследование кибератак». Он был организован в рамках федерального проекта «Современная школа», который входит в состав национального проекта «Образование». Организатором выступил местный центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Цель данного мероприятия, как говорят в администрации Орловского муниципального округа, — повышение информационной грамотности, развитие ключевых компетенций цифровой экономики у обучающихся, а также ранняя профориентация в сфере информационных технологий.

«В рамках урока школьники попробовали себя в роли кибердетективов, погрузившись в увлекательную визуальную новеллу-комикс, сюжет которой строился вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк, — следует из сообщения администрации. — Ребята узнали, как не обновленное программное обеспечение и невнимательность к письмам в электронной почте становятся лазейкой для хакерской атаки».

Организаторы считают, что по результатам урока у учеников сформировалось представление о мире киберугроз, а также масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. Кроме того, школьников ознакомили с основами безопасного поведения в интернете.

«Ученики с большим интересом выполняли предложенные задания», — комментирует учитель информатики Лавровской школы Людмила Пенькова. Они сталкивались с проблемами, принимали решения и упорно двигались к цели. Ребята проявили смекалку и применили все свои знания на практике. По итогам урока все участники получили заслуженные сертификаты».

ИА «Орелград»