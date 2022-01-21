Выделенных орловским сиротам денег снова не хватит

Увеличение финансирования не решит наболевшую проблему.

В Орловской области в 2022 году на приобретение жилья для детей-сирот будет направлено 470,4 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства региона по развитию инфраструктуры Владимира Ивановского сообщает пресс-служба губернатора. Уточняется, что 300 миллионов рублей предусмотрено в областном бюджете, еще 33,7 миллиона поступят из федерального бюджета. Кроме того, на жилье для детей-сирот власти обещают направить 136,7 миллиона рублей, которые Орловская область получит из федерального центра в виде дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджетов.

«Таким образом, общий объем финансирования в 2022 году составит 163 процента к уровню прошлого года, сообщил Владимир Ивановский, — говорят в пресс-службе губернатора. — В 2021 году для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законом об областном бюджете было предусмотрено 287,8 миллиона рублей».

Однако даже существенный рост финансирования вряд ли позволит решить проблему. Напомним, недавно Контрольно-счетная палата Орловской области сообщила, что темпы предоставления жилья сиротам в регионе не успевают за темпами роста числа нуждающихся. В очереди стабильно состоят порядка 1200-13000 сирот в год, причем примерно две трети из них – это сироты, которые уже давно преодолели возрастной порог в 18 лет.

«За 2019-2020 годы включено в список детей-сирот на получение жилых помещений 425 человек, исключено — 468, что свидетельствует о том, что реализация прав указанной категории детей практически на уровне прироста численности детей-сирот, имеющих право на получение жилых помещений», — следует из отчета КСП. По подсчетам аудиторов, исходя из численности детей-сирот на территории Орловской области, на решение только текущей проблемы требуется не менее 1 миллиарда рублей для тех детей-сирот, чьи основания на получение жилья уже возникли.

Напомним также, что многие сироты добиваются квартир только по суду. По данным КСП, за 2019-2020 годы 40 процентов детей-сирот региона получили жилье на основании судебных решений. Недавно прокуратура Орловской области также сообщила, что в результате принятых прокурорами мер в 2021 году органами власти было приобретено 203 жилых помещения для обеспечения ими сирот. А в защиту прав детей, оставшихся без родительского попечения, в суды прокурорами было направлено 86 исковых заявлений.

ИА «Орелград»