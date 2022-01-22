Дорожные службы поплатились за траву на обочинах

Дорожники получили множество штрафов за нарушение правил карантина растений.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги своей деятельности в сфере внутреннего карантина растений за 2021 год. Сообщается, что за бездействие и несвоевременную борьбу с карантинными объектами в 226 случаях к административной ответственности были привлечены хозяйствующие субъекты, в том числе дорожные службы. Последних наказывали за траву, которая растет на обочинах. Но отметим, что речь идет только о растениях-вредителях, с распространением которых закон предписывает бороться. К числу таковых, например, относятся повилика и амброзия.

«Под контролем должностных лиц управления во всех очагах проведен комплекс мероприятий направленных на полную ликвидацию карантинных объектов, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — В целях выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов карантинных объектов проведены карантинные фитосанитарные обследования на площади более 380,3 тысячи га. Подтверждено наличие карантинных объектов в 4467 очагах, а также выявлено четыре новых очага».

Четыре новые карантинные фитосанитарные зоны установлены по двум видам карантинных объектов — амброзии полыннолистной и южноамериканской томатной моли. Их общая площадь составляет 0,087 тысячи га. Также в 2021 году было упразднено 14 карантинных фитосанитарных зон на общей площади 8,3 тысячи га. Они были установлены по семи видам карантинных объектов: трем видам жуков-усачей рода Monochamus, южноамериканской томатной моли, фомопсису подсолнечника, амброзии полыннолистной и повилике.

ИА «Орелград»