Личных хозяйств в Орловской области стало больше

Статистики подвели итоги первой сельскохозяйственной микропереписи.

Орелстат представил предварительные результаты первой в истории России сельскохозяйственной микропереписи, которая прошла в период с 1 по 30 августа 2021 года. Активное участие принимала в ней Орловская область. Полученные показатели статистики сравнивали с имеющимися у них данными за 2016 год. Дело в том, что федеральным законом определено: в промежутке между сельскохозяйственными переписями, но не позднее чем через пять лет, проводится федеральное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 30 процентов объектов сельскохозяйственной переписи. А последняя сельскохозяйственная перепись проводилась как раз в 2016 году.

В Орловской области в ходе микропереписи была получена информация от сельскохозяйственных организаций, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, а также некоммерческих товариществ — садоводческих, огороднических и дачных. Согласно данным Орелстата, количество крупных сельхозорганизаций в Орловской области возросло со 103 в 2016 году до 154 в 2021-м. Малых предприятий в сфере АПК насчитывается 56 против 50-ти в 2016 году. Число личных подсобных хозяйств (ЛПХ) простых граждан за последние пять лет увеличилось со 130 080 до 132 428. В среднем каждый седьмой житель региона владеет ЛПХ.

При этом несколько снизилась общая площадь сельскохозяйственных угодий, приходящихся в среднем на одно хозяйство граждан. Если в 2016 году она составляла 0,5 га на одно ЛПХ, то в 2021 году средняя площадь снизилась до 0,4 га. Сократилось и количество некоммерческих объединений. Так, в Орловской области сейчас насчитывается 340 садоводческих товариществ, тогда как пять лет назад их было 456. Также в регионе осталось всего 10 из 55-ти огроднических товариществ. Кроме того, в области действуют всего пять дачных некоммерческих товариществ.

ИА «Орелград»