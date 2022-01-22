Орловец получил 6 лет колонии за 18 патронов

Оглашен приговор жителю Верховья за незаконное хранение боеприпасов.

Верховским районным судом Орловской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя Дениса Мартынова, обвиненного в незаконном хранении боеприпасов. Как пояснила пресс-служба райсуда, было установлено, что осенью 2019 года данный гражданин в лесополосе нашел лежавшую на земле картонную коробку. Внутри нее находились 18 патронов, являющихся пригодными к использованию боеприпасами.

Мужчина хранил их в хозяйственной постройке на территории своего домовладения. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ. За это ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. К этому сроку суд присовокупил наказание, назначенное этому же гражданину в марте 2021 года. Тогда мужчина попался на совершении серии краж, угоне автомобиля и злостном уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Осужденный неоднократно обкрадывал своих собутыльников, когда те, сморенные алкоголем, засыпали. В одном случае он украл банковскую карту, с которой затем похитил деньги. Что касается автомобиля, то мужчина угнал его из гаража своего знакомого. В суде он заявил, что хотел просто покататься. По совокупности приговоров осужденный получил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»