Рабочий микроклимат изучили в Орловской области

Нарушения параметров мироклимата были выявлены на пяти объектах.

Как сообщает управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, сотрудники этого ведомства в 2021 году провели на 469 объектах лабораторные исследования параметров микроклимата. Речь идет об исследованиях температуры воздуха, относительной влажности и скорости движения воздуха, то есть обо всех тех физических параметрах, который способны существенно влиять на состояние человека.

«Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают человеку полный комфорт, сохраняя нормальное тепловое и функциональное состояние его организма в течение восьмичасового рабочего дня, — пояснили в управлении Роспотребнадзора. — В этом случае механизмы терморегуляции работают с минимальным напряжением, что не вызывает отклонений в состоянии здоровья человека».

По результатам исследований нарушения санитарно-эпидемиологических требований были выявлены на пяти проверенных объектах. Как пояснили в надзорном ведомстве, руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности и подчиненности обязаны привести рабочие места в соответствие с законодательными требованиями к микроклимату. Более того, они обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных участков в случаях, если нарушаются данные санитарные правила.

ИА «Орелград»