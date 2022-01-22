Вирусы гриппа H3N2 выявлены в Орловской области

Специалисты рассказали об уровне заболеваемости в регионе.

В Орловской области зарегистрировано 5823 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем 38,5 процента от числа заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом по отношению к предыдущей неделе составил 80,8 процента. Специалисты отмечают, что количество заболевших растет во всех возрастных группах, а заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог уже на 97,3 процента.

«Наибольшее превышение эпидемических порогов отмечено среди взрослых и детей школьного возраста, — говорят в управлении Роспотребнадзора. — При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются преимущественно вирусы SARS-Cov-2, а также риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, вирусы гриппа А (H3N2)».

Управление Роспотребнадзора напоминает жителям Орловской области о том, что самой эффективной мерой профилактики, в том числе новой коронавирусной инфекции и гриппа, является вакцинация. Она снижает риск инфицирования не только у каждого привитого, но и у тех, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации. Кроме того, вакцинированные граждане, как показывает практика, легче переносят течение заболевания и не имеют тяжелых осложнений после выздоровления.

Согласно официальным данным, в Орловской области от гриппа привито от гриппа 350,8 тысячи человек, или 48,4 процента жителей региона. Прививки против новой коронавирусной инфекции получили уже 368,8 тысячи орловцев, что составляет 62,5 процента численности взрослого населения региона.

ИА «Орелград»