Жестоко избившему орловца рецидивисту скостили срок

Осужденный в апелляции сумел добиться смягчения приговора.

Орловский областной суд вынес апелляционное определение по жалобе, которую подал местный житель на обвинительный приговор Железнодорожного районного суда. Последний в конце прошлого года приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима. Столь суровое наказание было назначено за драку с последствиями. Подсудимого подвело то, что для него это преступление стало рецидивным. Дело в том, что ране он был судим за грабеж и три года провел в исправительной колонии.

Освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления он не стал. Как следует из материалов дела, у него неоднократно возникали конфликты с соседом по многоквартирному дому, причем возникали они из-за жены соседа. Очередная такая ссора привела к тому, что, как следует из обвинительного приговора райсуда, рецидивист вместе с тремя неустановленными следствием приятелями поздним вечером набросились на потерпевшего с кулаками.

Как установил суд первой инстанции, подсудимый наиболее активно избивал во дворе потерпевшего. Он повалил свою жертву на землю и избивал его ногами. Несчастному удалось вырваться и добраться до дома. В квартире он потерял сознание. Дверь пришлось вскрывать. Потерпевшего срочно госпитализировали, и только медики спасли ему жизнь. Действия рецидивиста были квалифицированы по ч.3 ст.111 УК РФ.

Свою вину осужденный не признал и «последовательно отрицал причинение вреда здоровью потерпевшего совместно с иными лицами». В апелляции его действия были переквалифицированы на часть 1 той же статьи 111 УК РФ, то есть облсуд счел недоказанным участие «иных лиц» в избиении потерпевшего. Таким образом, было установлено, что рецидивист расправился со своим оппонентом в одиночку, что дало ему право на изменение наказания. Срок лишения свободы преступнику в результате скостили с шести до четырех лет, но отбывать его он все равно будет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»