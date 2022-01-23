Четверть мехов, табака и парфюмерии в Орле оказались нелегальными

Эксперты рассказали о масштабах нарушения правил маркировки товаров.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о результатах контроля за маркировкой товаров средствами идентификации. Надзор на потребительском рынке региона ведется за оборотом мехов, обуви, парфюмерии, товаров легкой промышленности, шин, фототоваров и табака. Всего было проведено 229 контрольных мероприятий, нарушения были выявлены в 132 объектах, то есть практически в каждых шести из десяти проверенных торговых точек торговля велась частично нелегально.

Сообщается, что участие в проверках принимали сотрудники таможенной и налоговой служб. Совместно было проверено более 5 тысяч пар обуви, 1,5 тысячи флаконов духов, 6 тысяч изделий легкой промышленности, 3,1 тысячи меховых изделий, более 1 тысячи автошин, а также 6,6 тысячи пачек сигарет. В результате было установлено, что 25 процентов проверенных товаров находились в продаже без маркировки средствами идентификации или с нарушением правил маркирования.

Всего было «забраковано» 812 пар «нелегальной» обуви на сумму 770,2 тысячи рублей, 584 флакона духов и туалетной воды на 263,1 тысячи рублей, 550 единиц различных изделий легкой промышленности общей стоимостью 1,6 миллиона рублей, 402 меховых товара на 5,1 миллиона рублей, 23 автошины на 133,4 тысячи рублей и 3,6 тысячи пачек сигарет ценой 323,8 тысячи рублей. По итогам проверок было возбуждено 130 дел об административном правонарушении, которые были направлены для рассмотрения в суды.

«По рассмотренным судом 108 административным материалам виновные лица привлечены административной ответственности на общую сумму 1,5 миллиона рублей с конфискацией 5,4 тысячи единиц немаркированной продукции, — добавили в управлении Роспотребнадзора. — Сумма изъятого товара составила 9 миллионов рублей».

ИА «Орелград»