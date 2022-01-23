На Орловщине появились дополнительные дорожные знаки

Более 1500 новых знаков были установлены по инициативе ГИБДД.

В Орловской области в 2021 году по инициативе регионального управления ГИБДД были установлены 1615 дополнительных дорожных знаков. Такие данные приведены в информационно-аналитической записке «О деятельности подразделений полиции УМВД России по Орловской области за 2021 год». Сообщается также, что в минувшем году на дорогах региона были установлены дополнительные искусственные неровности на 20-ти нерегулируемых пешеходных переходах.

Кроме того, было возведено дополнительно 3,3 километра дорожных ограждений всех типов, отремонтировано и восстановлено 11,3 километра тротуаров. Из нерегулируемых в регулируемые было переведено 10 пешеходных переходов, а наружным освещением обустроено 29,4 километра автодорог. Что касается федеральных трас, то на них в минувшем году также было обустроено наружное освещение и установлено 340 дорожных знаков, 406 метров боковых барьерных ограждений и 276 сигнальных столбиков. На 2022 год запланировано проведение работ на 38 объектах.

«Продолжено активное взаимодействие с правительством области и областным Советом народных депутатов в сфере реализации мероприятий государственных региональных проектов и программ, — говорится в информации регионального управления МВД. – Так, в целях достижения задач нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» принято участие в работе 39 заседаний проектного офиса, в заинтересованные ведомства и надзорные органы направлено 14 инициативных предложений по снижению аварийности путем проведения соответствующих инженерных мероприятий».

ИА «Орелград»