Орловца наказали за сорванный с полицейского погон

23.1.2022 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Под уголовный суд был отдан житель Болховского района.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес  Болховский районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (преступление против порядка управления). Наказание он понес за действия, которые вполне мог бы и не совершить, будь он в тот момент трезвым. Однако, как следует из материалов дела, мужчина был пьян.

Установлено, что около 22 часов вечера он явился к дому своей бывшей жены и начал стучать в дверь, требуя, чтобы ему открыли. Более того, он стучал и в окно, повредив его. Напуганная женщина вызвала полицию. Она заявила, что опасается бывшего мужа, который вел себя агрессивно. На место происшествия прибыл сотрудник полиции, который представился подсудимому и попросил того назвать свое имя. Нетрезвый мужчина не только отказался назвать себя, но и начал браниться на полицейского.

Получив замечание, хулиган набросился на стража порядка с кулаками. Сначала он ударил полицейского по лицу, угодив ему в скулу, а затем схватил его за форменную куртку и сорвал с полицейского погон. В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью. Он заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил  о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд оценил его действия в 30 тысяч рублей уголовного штрафа. Платить мужчине разрешили в рассрочку, по 5000 рублей ежемесячно.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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